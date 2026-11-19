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合庫銀行新加坡分行獲准開業 深化亞洲金融布局 掌握東協成長商機
合庫金控旗下合庫銀行積極拓展海外金融版圖再傳捷報，合庫銀行新加坡分行近日獲新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）核准於11月19日開業，為合庫銀行第27個海外據點，象徵該行國際化布局邁入全新里程碑。
合庫銀行表示，新加坡為全球重要國際金融中心，具備跨國企業總部匯聚及區域資金調度樞紐之優勢。合庫銀行看好新加坡金融市場的發展潛力與輻射東南亞市場之戰略價值，積極推動新加坡分行設立；開業後，將聚焦國際聯貸、貿易融資與跨境資金調度等業務，掌握東協經濟成長商機，提升合庫銀行跨境金融服務量能。
展望未來，合庫銀行強調將持續秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之海外發展策略，透過新加坡分行區域金融樞紐角色，串聯台灣、香港、日本及歐美地區之據點，進一步完善全球金融服務網絡，並在兼顧法令遵循、風險管理及穩健經營原則下，深耕海外市場，持續強化國際競爭力。
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