最新公布的10月聯準會（Fed）會議紀要釋出偏鷹訊號，決策官員普遍認為仍有進一步升息的必要，絕大多數官員也點出通膨存在上行風險，不過Fed官員對於後續緊縮步調則看法不一。國銀分析指出，Fed官員的升息表態對美元提供支撐，另一方面，市場對日本銀行升息的預期進一步升溫，日圓兌美元逼近160關卡，恐加劇干預風險。

2026-11-19 12:15