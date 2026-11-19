台灣已進入超高齡社會，根據台灣人壽2026「退休生態觀察指標」調查，近7成民眾有意願入住高品質養生村，國人退休願景正從「養老」走向「享老」，中國信託金控子公司台灣人壽看見民眾健康樂活與長照失能需求，推出「台灣人壽樂活守護長期照顧定期健康保險」（簡稱「樂活守護」），提供一次金、分期金及保費豁免等保障，並結合外溢保費回饋，協助國人兼顧退休樂活與照護保障，提早布局樂退人生。

衛福部統計國人平均不健康餘命長達8年，享退除了財務準備，更要擴大健康管理與照護安排，台灣人壽「樂活守護」提供三大保障，幫助民眾提前備妥穩健後盾、抵禦未來疾病與失能風險，讓退休生活有選擇、老後照護有依靠。

一、一次金6倍：涵蓋長期照顧及完全失能雙重守護，符合條款約定即可申領保險金額6倍的一次保險金，即時提供照護資金後援。

二、分期給付最高12期：以保險金額12倍為計算基礎，分期給付金額隨累計給付年度逐年提高，第12期最高達1.22倍、最高增額22%；保險期間內請領長照或完全失能分期給付，只要持續符合理賠條件，即可領取累計至最高12期，不因屆滿85歲而停止給付，保障更具延續性。

三、豁免保費及外溢回饋：繳費期間符合長期照顧或完全失能條件，可豁免未到期保險費，減輕保費負擔。此外，指定期間內完成運動或健康任務，次一保單年度最高可享6%保費折減。

台灣人壽「樂活守護」長照險結合「健康樂活管家」平台，提供逾100項健康生活服務，由健康樂活規劃師媒合照護資源，一站滿足多元保險康養需求，無論嚮往健康管理、樂齡學習、休閒社交兼具的校園養生村退休生活，或是為自身健康及照護超前布署，「樂活守護」都能一險滿足，助從容迎接長壽人生。