跨行轉帳15元手續費雖是小錢，卻讓不少精打細算的民眾一毛都不想給銀行賺。網友在Threads發文透露自己為了省下跨行手續費，寧願親自跑兩家銀行ATM先領現金再存入，釣出大批同好直呼「飲料70元可以、手續費15元不行」，不過也有人提醒，頻繁操作小心被銀行風控系統盯上。

原PO表示，由於自己目前主要存錢的帳戶無手續費優惠，所以他盡量不去動這個帳戶，他好奇，是否有人跟他一樣會用這種方式省下手續費？

貼文底下有許多網友笑稱「股票可以賠，但是這15元我不能認」、「很常去711中信領錢完，就去全家台新存錢、轉帳」、「收手續費完全不行，沒辦法接受」、「真的有點貴」、「15元也是錢，不管大錢小錢都是錢」、「錢不能被手續費這樣浪費掉」。

還有人指出，為了解鎖帳戶特別去銀行一趟，說明自己轉帳馬上領出去是因為要存到別的銀行，其他人也表示，「前幾個月從A銀行領了80萬現金去隔壁B銀行，A銀行快嚇死、很怕我被詐騙」、「開戶被櫃檯問了超久，光解釋不想要跨行的手續費，行員似乎不能理解」，也有人無奈說，薪轉戶是農會，沒有免手續費也不能綁台灣Pay，只能乖乖跑ATM。

然而對於原PO的做法，另一派網友則認為完全沒必要折騰自己，直言「油錢、時間，還有臨停被開紅單的風險都沒算進去」、「現在很多數位帳戶、薪轉戶每個月都送好幾十次免費跨轉，根本沒感覺」、「先用ipassmoney儲值之後再免費提領，接著再轉到其他幾個帳戶」、「聯邦有每個月10次」、「我都儲值到街口再用別的銀行提領不用手續費」。

事實上，警方與銀行業者曾提醒，依據《金融機構防制洗錢辦法》第9條預警指標，金融機構會針對短時間密集進出、與日常習慣不符的帳戶進行異常金流監控與電訪關懷，民眾若習慣透過實體提存搬錢，只要資金來源正當且能合理解釋用途，便無須過度驚慌。