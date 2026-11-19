美國聯準會Fed最新會議記錄釋出鷹派訊息，美元指數攀高逼近104關卡，加上台股再度下殺，連續失守4萬點、3萬9千點兩關卡，盤中一度重挫逾1,900點至38,259點，摜破年線位置。新台幣今日上午一度貶至33.04元、貶值9.3分，午盤則暫收32.988元，貶值4.1分。

美國聯準會公布10月會議紀要，內容顯示，官員對通膨壓力持續居高不下深感憂慮，幾乎所有與會官員均認為，若通膨未能如預期降溫，進一步升息可能是適當的政策選項。美元指數上揚至103.97，日幣兌美元早盤走弱貶至159.63；離岸人民幣兌美元也一度回落至6.6695。

新台幣今日則以32.96元、貶值1.3分開出後，隨著台股盤中下殺逾千點，台幣匯價一度也貶至33.04元，不過盤中貶勢有所收斂，一度也回到32.92元，午盤則暫時收在32.988元，貶值4.1分，根據台北外匯經紀公司報價，成交11.55億美元。