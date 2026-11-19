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金價又破底！3,700美元保衛戰 分析師示警還有下探空間
國際金價跌勢持續擴大，繼失守每英兩3,800美元關卡後，19日盤中一度跌破3,700美元，創逾一年新低。受到聯準會（Fed）鷹派訊號、美元走強及美債殖利率攀升影響，黃金持續承受賣壓。
Fed最新公布的10月會議紀錄顯示，多數官員認為可能需要進一步升息，以抑制居高不下的通膨，部分官員甚至不排除升息2碼。市場對12月升息2碼的預期機率，也由會議紀錄公布前的5.3%升至7.3%。美元及美債殖利率同步走強，進一步削弱不孳息黃金的吸引力。
獨立分析師Tai Wong警告，若市場未能迅速反轉，未來幾周金價可能進一步下探3,350至3,450美元區間，顯示短線仍存在修正風險。
此外，高盛11天內第二度下修金價預測，將2027年底目標價由4,800美元調降至4,650美元，主要反映Fed持續緊縮對黃金ETF投資需求的壓力。不過，高盛仍看好央行購金的長期支撐作用，並預估2028年底金價可達5,600美元。短線而言，3,700美元已成為黃金多空攻防關鍵，能否守穩將牽動後續走勢。
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