隨著高資產客戶對多元資產配置及另類投資的需求持續升溫，國泰世華銀行積極響應亞洲資產管理中心政策，持續深化高雄資產管理專區商品與服務布局。此次引進全球領先投資管理機構KKR的私募股權策略，協助高資產客戶參與全球私募股權市場，掌握企業成長與價值創造契機。

自金管會2022年開放銀行得以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」之境外基金以來，國泰世華持續引進國際資產管理機構的專業投資資源，為高資產客戶拓展多元投資選擇。本次架構中，KKR擔任基金投資管理機構，第一金投信擔任高雄資產管理專區委任機構，協助產品引進及投資人服務，並由國泰世華負責銷售。透過三方的專業分工，結合KKR全球私募股權投資經驗，進一步豐富高雄資產管理專區的另類投資商品選擇，提升高資產財富管理服務的深度與廣度。

KKR成立於1976年，今年更適逢創立50週年，為全球領先的投資管理機構之一。截至2026年6月底，KKR全球資產管理規模達7,965億美元，其中私募股權資產管理規模約2,550億美元。私募股權為KKR創立以來的核心業務，長期布局北美、歐洲、亞太等主要市場，投資領域橫跨科技、醫療保健、消費等領域，並深耕企業併購、成長型投資及中型市場等領域，並透過全球投資平台、產業研究能力及營運專家團隊，協助企業提升競爭力與創造長期價值。

相較傳統公開市場投資，主要投資上市櫃股票等公開市場標的，私募股權則將投資視野延伸至非公開市場，讓投資人有機會參與企業上市前、成長轉型或併購重整等不同階段，並透過長期資本投入與企業經營參與，掌握企業成長與價值創造契機。因此私募股權可提供不同的資產特性與投資機會，有助於拓展資產配置的多元性。

國泰世華觀察，隨著全球經濟與產業結構持續轉型，另類資產已逐漸成為國際機構法人與高資產投資人長期資產配置的重要組成。對高資產投資人而言，可透過私募股權等另類投資，拓展不同來源的投資機會，提升整體資產配置的多元性。不過，私募股權具有投資期間較長、流動性較低，以及資訊透明度與估值方式不同於公開市場等特性，投資人仍應依自身風險承受能力、資金流動性需求及長期財務規劃審慎評估。

國泰金控秉持「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神，積極發展資產管理成為銀行、保險以外的第三事業引擎。隨著集團資源整合逐步到位，已陸續展現具體成果，透過深化投資研究、專業人才及投資管理能力，串聯銀行、保險與投信優勢，加速發揮集團綜效。延續集團策略，國泰世華銀行將持續以客戶需求為核心，深化與國際專業資產管理機構的連結，透過亞洲資產管理中心高雄專區串聯全球資產管理資源與創新投資策略，協助高資產客戶建立更完整的全球資產配置架構，並以實際行動支持台灣邁向亞洲資產管理中心。