最新公布的10月聯準會（Fed）會議紀要釋出偏鷹訊號，決策官員普遍認為仍有進一步升息的必要，絕大多數官員也點出通膨存在上行風險，不過Fed官員對於後續緊縮步調則看法不一。國銀分析指出，Fed官員的升息表態對美元提供支撐，另一方面，市場對日本銀行升息的預期進一步升溫，日圓兌美元逼近160關卡，恐加劇干預風險。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）直言，升息應「再積極一些」，巴爾（Michael Barr）亦暗示進一步緊縮可能仍屬適當，使利率政策前景維持緊縮基調。國銀分析指出，雖然聯準會官員的升息表態為美元提供一定支撐，但9月外國投資人持有的美國政府公債淨賣出達755億美元，創下六個月來最大降幅，其中又以中國與法國減持最為明顯，若外資持續縮減美債部位，恐是美元尚未完全反映的結構性逆風。

日圓方面，因Fed釋出偏鷹訊號使美元走強，但市場同時對日銀升息的預期升溫，日銀總裁植田和男重申，進一步升息仍屬適當，成為拉抬日圓走升的力量，日圓呈現多空交戰，目前逼近160大關，國銀認為，若突破160，恐增加日銀干預匯市的風險，後續將關注明年度日本政府公債的發行計劃。