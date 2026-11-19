全球資金持續流向債券市場，投資級債成為近期資金布局焦點。法人指出，根據美銀、EPFR統計，截至11月11日止近一周，投資級債基金淨流入19.2億美元，居三大債券類別之首，新興市場債及非投資級債基金也分別吸金10億美元、6.1億美元，市場對債券資產的配置需求仍穩健。

利率環境方面，美國 10 月生產者物價指數（PPI）月增 0.3%，雖略低於市場預期的 0.4%，但年增率升至 6.5%，創 2022 年 11 月以來新高；扣除食品、能源及貿易服務後的核心 PPI 月增率亦達0.5%，顯示上游成本壓力仍未明顯消退。美國 10 年期公債殖利率已突破 5%。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，在通膨仍具黏著性的背景下，市場對聯準會後續貨幣政策保持高度敏感。利率維持高檔雖可能使債券價格短期承受波動，但另一方面，目前較高的殖利率水準也為債券投資提供相對較佳的收益起點，尤其在經濟與政策前景仍具不確定性的環境下，具備較佳信用品質的債券資產持續獲得資金青睞。

展望後市，許家豪表示，債券市場短期仍須留意通膨數據、Fed 政策訊號及美債殖利率波動，但從資金流向來看，投資人對債券的配置需求並未降溫。布局上可持續以投資級債及高品質信用債為核心，在掌握當前收益水準的同時兼顧信用風險，並透過存續期間及不同信用債券的彈性配置，因應後續利率環境變化。

在市場不確定性仍高的情況下，收益、信用品質與風險控管可望持續成為債券投資的三大關鍵。