全球數位支付公司 Visa 19日宣布，將擴大旗下亞太區 Agentic Ready 計畫，進入計畫第二階段，Visa 將聚焦於商店受理端，攜手收單機構、支付服務供應商、支付網關及特定商家，提升AI代理交易的商店受理能力。本計畫啟動之來已有超過50家合作夥伴參與，其中包括台灣喬睿科技(Cherri Tech)､應援科技(OEN Tech)與SHOPLINE，並預計於2027年持續擴大合作陣容。

Visa 於2026年4月在亞太區啟動第一階段 Agentic Ready 計畫，聚焦協助發卡機構做好因應代理式商務的準備，並運用 Visa 支付憑證，在受控且符合正式營運標準的環境中進行測試。自計畫推出以來，已有來自亞太區10個市場、超過100家發卡機構加入，顯示支付生態系正逐步做好準備迎接代理式商務。

隨著個人AI助理日益成熟，其應用已從商品推薦逐步延伸至建立購物車，甚至代表消費者完成付款。這也為商家帶來新的挑戰，包括如何辨識可信賴的AI代理、管理其資訊存取與操作權限，以及支援AI代理完成結帳、支付及售後服務等流程。

為協助商家因應這些轉變，Visa 憑藉在數位支付、代碼化技術、身分驗證、風險管理及支付網路控管等領域的專業經驗，攜手商家、支付服務供應商及科技合作夥伴，共同為代理式商務的發展做好準備。

Visa 亞太區產品及解決方案主管 T.R. Ramachandran 表示，代理式商務要實現規模化發展，關鍵在於商家及支付服務供應商能否安全、可靠地支援 AI代理發起的交易，同時維護消費者的購物體驗與交易主導權。隨著AI代理逐步代表消費者進行商品搜尋、購物及支付，商家與支付服務供應商也需要明確的準則，了解並強化自身因應此類新型交易的準備程度。Agentic Ready 計畫正是為此而生，透過串聯 Visa 與持續演進的商務生態系，協助商家為商務發展的新階段做好準備，並在推動創新的同時，持續維護消費者所重視的信任與安全。

參與 Agentic Ready 計畫的商店受理合作夥伴，將與 Visa 共同檢視現有系統、並在真實商務環境中測試由 AI 代理發起的 Visa 交易，藉此找出潛在的技術與流程缺口。測試範圍涵蓋可信賴AI代理的辨識機制，以及AI代理在商品探索、結帳與售後互動等環節的運作，同時驗證代碼化支付憑證、身分驗證及交易處理等支付功能，使計畫能充分反映不同市場、支付生態系及商家營運環境的實際需求。

除商店受理之外，Visa 亦與來自亞太區的 Atlas Kitchen、CardInfoLink、Cleverbridge、Clink、Eats365 POS、FluxA、Juspay、[manif]、Obenan、Pivota、Prava、Reap Technologies Limited、Set Sail AI、Shoplazza、SHOPLINE 等合作夥伴，共同探索 AI 代理如何在真實商務情境中，自主搜尋商家商品、建立購物車，並串接結帳與支付流程。

Visa Agentic Ready 計畫來自 Visa 智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）基礎，進一步推動安全且具規模化發展潛力的代理式商務體驗。隨著代理式商務持續發展，Agentic Ready 計畫將協助支付生態系做好準備，致力維護消費者與企業在數位支付中所重視的信任、透明度與自主掌控權，能在新型態商務模式下持續獲得保障。

作為此次擴大計畫的一環，Visa Acceptance Platform 提供涵蓋完整支付流程的多元功能，包括跨通路受理、支付憑證管理、詐欺防護及交易爭議處理。Intelligence Commerce Connect 則串聯不同支付網路、支付方案、商務平台及 AI 代理，支援跨生態系的代理式商務體驗。