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異常轉帳羅生門…銀行查登入及交易驗證均正常 籲民眾手機注意這幾件事
近期陸續有民眾反應帳戶非本人操作異常轉帳，惟多家銀行初步調查網銀登入認證及交易驗證均正常，銀行提醒，不法人士可能透過偽冒網站、惡意程式、釣魚訊息或社交工程等方式誘導民眾進行裝置配對、身分驗證等操作，取得帳戶相關資訊。應僅透過官網、官方應用程式商店下載銀行App，且不點擊來路不明連結或掃描不明QR Code。
鑑於近一周陸續有民眾反應帳戶遭盜轉，有銀行向客戶發出通知提醒，近期詐騙手法推陳出新，不法人士可能透過偽冒網站、惡意程式、釣魚訊息或社交工程等方式，誘導民眾進行裝置配對、身分驗證等操作，進而取得帳戶相關資訊。
為保障帳戶及個人資料安全，應留意僅透過官方網站、官方應用程式商店下載銀行App；避免安裝來源不明之應用程式；不點擊來路不明連結或掃描不明QR Code；不向他人提供網銀帳號、密碼或驗證碼；收到異常登入或交易通知時，立即確認是否為本人操作。
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