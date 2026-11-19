台股19日陷入4萬點保衛戰，早盤雖一度翻紅，但隨後又見急殺，一度大跌逾千點至39,030點；新台幣匯價也跟著台股走貶，新台幣今日以32.96元、貶值1.3分開出後，隨即見到33元價位，截至上午10點止，一度貶至33.04元，貶值9.3分。

聯準會釋出升息訊號，加上輝達未能化解市場對領導交接等疑慮，台股今日開盤後先在4萬點關卡附近震盪，但隨後賣壓沉重，跌破4萬點關卡，一度下殺超過千點至39,030點。

美國聯準會公布10月會議紀要，內容顯示，官員對通膨壓力持續居高不下深感憂慮，幾乎所有與會官員均認為，若通膨未能如預期降溫，進一步升息可能是適當的政策選項。美元指數再衝高逼近104關卡，日圓兌美元今日早盤走弱，一度貶至159.462；離岸人民幣兌美元也回落至6.6695。

新台幣今日則以32.96元、貶值1.3分開出後，隨著台股盤中下殺逾千點，台幣匯價一度也貶至33.04元，截至上午10點止，台幣約在33元整數關卡附近震盪。

匯銀主管認為，台股陷入4萬點保衛戰，包括輝達事件及AI後續發展，將影響台股及台幣走勢，另外，外資持續匯出，已造成台幣很大的貶值壓力，因此外資匯出力道何時止穩成為最主要的觀察重點。