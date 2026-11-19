高雄苓雅區近日接連傳出有民眾在超商ATM提款時，領到遭惡意加工的百元紙鈔。鈔票正面不僅被蓋上「全家死光、死無全屍」等紅色詛咒印章，翻到背面還用奇異筆寫著大大的「死」字與中國網路流行語「閃身步」。事件更釣出多名苦主表示也領過同款鈔票，而銀行客服建議直接存回去的作法，也掀起網友議論。

高雄已有多起受害者 銀行客服給「1建議」

網友「@rkrk.1331」在Threads發文表示，自己在超商ATM跨行提款時，赫然發現百元鈔正面蓋滿「全家去死、死無全屍、不得好死」等惡毒紅字，背面則寫有「閃身步」三字。她當下立即致電銀行客服反映，沒想到客服建議她「直接將鈔票存回ATM」。由於當時已是晚間、銀行未營業，等待保全到場又過於耗時，當下她真的不想拿這些鈔票在身上，無奈之下只好將錢存回，感嘆「跨行15元手續費就當消災解厄」。

但她事後也憂心，若直接存回提款系統，恐怕會讓下一位提款民眾繼續領到，因此建議銀行應建立回收機制，而非讓問題鈔票在市面循環。此外，高雄85大樓附近超商也有民眾一次領出10張寫滿「死」字的百元鈔，目前已向警方報案。

網痛批缺德觸霉頭 餐飲業最怕收到

貼文迅速吸引大批網友討論，許多人直呼「太缺德」、「還特地做了印章，看起來就是要蓋大量」、「餐飲業收到真的很頭痛，找錢給客人會被罵」、「這是毀損國幣，違法的」、「做這種事情最終都會回到寫的人身上」。

此外，也有人質疑銀行客服處理消極，存回去根本是抓交替，且害到下一個無辜的人。部分內行網友則指出，超商ATM多委由保全公司補鈔，非銀行行員逐張檢視，建議民眾改至銀行內部ATM提領較有保障，至於保全公司，應確實調查清楚是哪個環節出了問題。

律師：恐涉毀損國幣罪

領到詛咒鈔票怎麼辦？依《妨害國幣懲治條例》第5條，須故意損毀幣券「致不堪行使」才處五倍以下罰金。若僅塗寫、蓋章但仍可辨識真偽與流通，實務上多不構成犯罪，但若大面積塗毀影響交易，仍可能涉法。

根據台視新聞報導，律師洪紹倫表示，縱然這些詛咒鈔票可以拿去跟銀行換新的，但惡意塗鴉的人恐會面臨刑事責任，成立毀損國幣罪；風水老師羅川淮認為，這類鈔票通常只是某些人一時的情緒宣洩，而且收到錢的人為隨機，非特定對象，所以產生不了任何傷害。