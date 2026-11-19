金管會要銀行多放款，銀行卻得花更高成本搶存款，這場「資金保衛戰」最後誰來埋單？

金管會首度逐一約談37家國銀總經理，要求銀行強化資金與資本供給，別再以流動性壓力排擠中小微企業、首購房貸。事實上，金管會擔心的，是過去房貸排撥、限貸引發的民怨重演。

但銀行有苦難言。股市震盪，昔日相對穩定的活儲加速流動，每天都得估算錢流向哪裡、缺口如何補。

更棘手的是搶存款的連鎖效應。銀行為留住資金不惜加碼利率，大企業、大戶幾乎「坐地起價、短期搬錢」；銀行存款成本墊高，放款利率也承受上升壓力。

低利房貸尤其尷尬。銀行主管坦言，1.775%的新青安等房貸利率相對低，攬存成本卻不斷增加，利差愈來愈薄，銀行難以無止境自行吸收。

銀行能怎麼做？有高層透露，可能先調整券商自貸、大企業周轉金授信；部分銀行也重新衡量AI供應鏈曝險，騰出空間支持中小企業與自住首購。

金管會要求銀行把放款供給面做大，有其政策考量；但銀行端卻得面對資金愈搶愈貴的現實。

若成本最後仍反映到貸款利率，企業與民眾即使借得到錢，恐怕也得付出更高代價。