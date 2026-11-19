銀行帳戶異常轉帳事件頻傳，用戶表示，明明沒有收到驗證碼，交易卻顯示驗證成功，究竟，問題出在哪裡？資安業者從兩個層面做分析，一是ＯＴＰ（一次性密碼）在抵達手機前就遭攔截，另一個原因則是仿冒的ＡＰＰ成為手機攻擊入口。

資安業者說，國家級駭客組織SilentAir近期鎖定亞洲電信業者，攻擊台灣在內等十多個國家的手機用戶，利用電信網路技術監控通訊及攔截簡訊，取得驗證資訊。

換句話說，民眾即使沒有在手機上看到ＯＴＰ簡訊，也不能排除驗證資訊在電信網路傳輸過程中，遭到攔截的可能性。不過，資安業者也表示，目前並無公開證據證明銀行轉帳事件與SilentAir有直接關聯，仍須進一步調查釐清。

此外，仿冒網站、不明下載連結及非官方修改版ＡＰＰ也可能成為攻擊者利用的入口。資安業者表示，一旦使用者下載來路不明的安卓應用程式套件（ＡＰＫ），手機便可能面臨木馬植入、帳密竊取，甚至簡訊或驗證資訊遭竊的風險。

竣盟科技總經理鄭加海表示，隨著攻擊手法日益複雜，帳戶安全已不再只是密碼管理問題，而是涉及手機裝置、電信門號及金融驗證機制的整體防護。

鄭加海認為，ＯＴＰ只是身分驗證機制之一，驗證成功並不等於交易必然由本人操作，金融機構應持續強化異常登入、裝置變更及交易行為的風險監控，民眾也應建立跨裝置、電信及金融帳戶的防護觀念，才能降低帳戶遭盜用的風險。