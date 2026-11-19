銀行帳戶異常轉帳事件接連傳出，近期已有四家銀行被民眾投訴，民眾並沒有使用ＡＰＰ，存款卻遭到轉出。銀行業者表示，應該不是銀行系統出現問題，比較可能是客戶端手機或電腦、及外部網路導致資訊外洩；金管會表示，目前查出來的情況，主要都是民眾自己資料外洩，導致歹徒盜轉成功，金管會已要求銀行協助民眾報案，讓檢警來進一步偵查案情。

民眾在社群平台上表示，十一月十七日凌晨，自己的銀行帳戶短短一個多小時內，遭連續轉出十七筆款項，損失約廿三萬元。家屬也表示，當事人當時正在睡覺，手機沒有收到任何ＯＴＰ（一次性密碼）簡訊；然而，銀行端紀錄卻顯示，交易均已通過登入認證、雙重驗證及ＯＴＰ驗證。

多家銀行業者均從內部調查，業者認為，如果客戶使用的手機、電腦遭植入惡意程式或誤點釣魚網站、下載不明ＡＰＰ，導致帳密、ＯＴＰ等驗證資訊遭第三方掌握。即使銀行端留下完整的登入及交易驗證紀錄，也不代表一定是客戶親自操作，須進一步調查裝置及驗證資訊是否遭利用。

銀行業者指出，這與永豐銀行先前發生的系統遭駭事件不同。永豐案可能是外部駭客利用系統供應商的安全設定漏洞，造成客戶款項異常轉出；但近期華南銀、北富銀個案，銀行端均有收到正常的身分驗證及交易指示，部分連線ＩＰ甚至與客戶過往使用紀錄相符，目前尚未發現銀行系統遭入侵的證據。

針對最近十七筆、約廿三萬元異常交易，北富銀昨日回應，根據目前調查，相關轉帳過程中的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳ＯＴＰ驗證均正確完成，銀行系統及各項安全控管機制運作正常，並無驗證機制失效、遭繞過或未經驗證即完成交易的情形。至於交易原因，不排除用戶端裝置或外部網路環境等因素，導致驗證資訊遭第三方取得或利用。

北富銀表示，預計十一月底提供新的登入驗證選項，客戶可選擇僅透過行動銀行ＡＰＰ接收驗證通知，不再使用Email及簡訊。未來帳號若從非綁定裝置登入，須再透過原綁定裝置確認是否為本人操作，降低驗證資訊遭第三方利用的風險。

金管會官員表示，發現社群媒體上的投訴後，已找北富銀等業者來了解，銀行清查發現，這些款項轉出，全部都是個人輸入了認證資料後完成的，民眾不小心點到了詐騙簡訊，以致個人行動電話、電子郵件帳號、身分證資料等私密資料外洩，詐騙集團拿到資料後，透過銀行ＡＰＰ輸入民眾個人帳密、並得逞。金管會已要求銀行必須協助民眾報案，讓檢警偵查。