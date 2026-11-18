銀行拚擴大資金池，外幣存款先衝高。據金管會統計，9月底國銀外幣存款達17兆5,760億元、續創史上新高，單月暴增5,243億元、寫史上次高；銀行積極強化資金調度之際，外幣存款能否紓解資金壓力，也成焦點。

累計前九月大增2兆1,894億元，已超越2022年全年1兆7,584億元的歷史最高增額，提前改寫紀錄。

美元升值也助攻。9月美元兌新台幣升值約0.6%，推升外幣存款帳面餘額；若換算美元等值，9月底餘額達5,518億美元、單月增加133億美元，顯示增額不只來自匯率。

金管會分析，9月外幣存款增加，主要來自法人貨款、貨運及商仲貿易服務收入入帳，加上海外發債籌資、投資款匯回與資金調度需求，美元升值也推高台幣計價餘額。

銀行圈指出，AI與半導體需求強勁，帶動出口接單及企業營收成長，多數外貿業者仍以外幣報價、收付貨款，加上法人日常資金調度及長期資金配置需求，持續推升外幣存款水位。

銀行圈認為，外幣存款增加有助擴充外幣資金池，支應企業外幣授信及跨境金融需求，也有利開發財管大戶。

不過，這波增額主要來自企業資金，與銀行需要的穩定零售存款不同，能否轉化為更多放款空間，仍取決資金期限及資本配置。

外幣存款「兆元俱樂部」排名再度洗牌。中信銀以1兆8,279億元穩居第一，兆豐銀1兆5,276億元居次；臺銀單月暴增980億元至1兆3,883億元，連超玉山銀及台北富邦銀，從第五名躍升第三。

玉山銀以1兆3,466億元退居第四，北富銀1兆3,234億元降至第五，一銀1兆2,062億元居第六。