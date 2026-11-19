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台企銀支持女性、高齡創業
台灣企銀（2834）積極配合政府政策，推動「微型創業鳳凰貸款」，全力支持女性及中高齡民眾勇敢追逐創業夢想，透過專業金融服務及融資資源，協助有志創業者突破資金門檻，推動成果獲得肯定，於勞動部舉辦「2026年微型創業楷模頒獎典禮」獲頒感謝狀，肯定台灣企銀推動政策性貸款及普惠金融的具體成效。
台灣企銀長期深耕於中小企業金融服務，秉持著扶助創業、促進就業的精神，積極關注女性及中高齡族群的創業融資需求，透過推廣微型創業鳳凰貸款，結合政府政策性貸款及中小企業信用保證機制，協助創業者取得所需資金，讓更多有能力、有夢想的民眾得以順利踏出創業第一步，截至2026年10月止，累計承作2,741件，貸放金額達15.78億元。
台灣企銀表示，創業是實現個人理想的重要途徑，也是帶動就業以及促進地方經濟發展的重要動能。
未來台灣企銀將持續發揮中小企業專業銀行的重要角色，強化政策性貸款推廣，提供便捷、友善以及多元的金融專業服務，秉持著「中小企業最佳夥伴」的經營理念，將主動關懷企業的融資需求，打造全方位、零距離的金融服務體系，陪伴創業者穩健經營、永續發展。
為提供企業更即時、便利的融資服務，台灣企銀提供《微企享e貸》24小時線上申貸服務，最高貸款額度新台幣300萬元，最長貸款年限五年，並於全台125家營業單位設置「中小企業融資諮詢服務專區」，提供企業主專業的一站式融資諮詢。
企業如有資金調度、營運轉型或長期發展等融資需求，亦可至台灣企銀官網預約專人諮詢，或撥打服務專線0800-01-7171，由專人提供協助，讓台灣企銀成為創業路上最值得信賴的金融夥伴。
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