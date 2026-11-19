文化部及文策院於昨（18）日在松山文創園區舉行盛大頒獎典禮，玉山銀行與玉山文教基金會分別榮獲第二屆「ESG for Culture影響力獎-文化發展支持獎」及第18屆「文馨獎」，展現玉山透過深耕藝術教育與文化公益，結合金融專業、文化永續的豐碩成果，獲得評審團高度肯定。

玉山銀行暨玉山文教基金會執行長許美麗表示，此次獲獎，對玉山來說是榮譽，更是責任，深信文化是社會前進的重要推手，也是不可或缺的精神資產。

自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，以及玉山世界卡貴賓的長期支持，已逐步建置完成202所玉山圖書館，並於今年拓展至海外據點，運用金融影響力，將文化平權的多元理念化為實際行動，把資源導入相對缺乏的地區。

此外，玉山自2019年起攜手衛武營國家藝術文化中心擴展不同群體的文化近用機會，讓美感教育在兒少成長的過程中扎根，展現企業、專業藝文場館與科技藝術的跨界合作。

玉山文教基金會運用玉山黃金種子計畫「化不可見為可見」藝術教育行動，攜手衛武營的藝文資源，以「偏鄉劇場藝術教育」及「VR科技體驗」雙軌模式，推動文化內容產業生態系的創新，展現接軌國際的永續影響力。

此外，玉山銀行與中華文化總會共同邀請日本行進管樂界的頂尖隊伍-橘色惡魔與翡翠騎士來台灣展開「台灣遠征-吹響友誼 舞動青春」系列活動，掀起全台熱潮更獲得文策院頒發「文化發展支持獎」。

展望未來，玉山將持續秉持深耕文化的理念，將文化ESG視為邁向長遠發展的核心力量，透過跨界交流、技術協作與商業共創，進一步結合文化業者與民間力量，共同打造更具韌性的台灣創新文化生態圈。