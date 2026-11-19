彰化銀行（2801）與國票金控的「公公併」有譜了？國票金董事長張兆順、彰銀董事長胡光華昨（18）日在立法院談及整併的評估進度，兩位均表示，目前有對象、正在評估，希望明年中會有結果。

立法院財委會昨日審查明年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入部分，包括財政部長莊翠雲及各公股金控、銀行董總出席備詢。民進黨立委李坤城關切目前彰銀、國票金評估整併的進度。

國票金董事會先前已授權董事長張兆順尋找、評估併購對象；彰銀也宣布授權董事長成立「專案小組」，並公告財務顧問公開遴選事宜，進行整併或策略聯盟的可行性評估，市場解讀此舉等於宣告，啟動彰銀與國票金的「公公併」。

張兆順昨日表示，目前有對象正在評估，至於評估對象有幾個，他指出，「我們有接觸了幾個，但目前有一家比較可能的，正在繼續談。」

胡光華也回應，目前也是一家正在評估當中，未來若有進一步結果，將根據法規做重大訊息公告，但目前還在評估當中，尚未有評估的時間表。

張兆順也說，國票金有國票金的進度，但客觀環境有時不見得可以配合，希望明年中會有結果；胡光華也說，將看評估完的情況，若有機會，也是朝著明年中的方向。