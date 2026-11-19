《康健雜誌》舉辦的第七屆「CHR健康企業公民」表揚積極照顧員工健康、打造優質職場環境的企業，於昨（18）日舉行頒獎典禮。國泰金控（2882）憑藉「國泰共融小鎮：型塑具心理安全感的職場環境」及「Healthy Together：國泰全方位身心健康照顧方案」兩大方案，榮獲「健康企業公民獎」，展現長期深耕員工健康福祉與共融文化的具體成果。

國泰金控處長翁德雁表示：「企業要永續，首先要讓同仁能夠安心、健康的工作與生活。因此，國泰金控以『Healthy Together 健康共好』與『Place for All』為核心，持續從身心健康、彈性工作及家庭照顧等面向，回應不同世代員工的需要。未來，我們會持續傾聽員工的聲音，讓健康與共融不只是制度，而是讓每一位員工都能真正感受到的支持，一起打造更健康、更有溫度的職場」。

國泰金控推動「減速不脫隊、育嬰留停不停權」舉措，協助員工們在育兒及家庭照顧階段彈性調整工作步調，並持續獲得學習資源與員工協助方案支持，實踐「照顧不離職」理念。2026年更將「以日計算」的育嬰留停優於法令納入年資計算，讓員工在照顧家庭的同時，也能持續累積職涯發展權益。今年上半年，國泰金控有育嬰留停需求的員工中，超過40%選擇以日申請，高於同期全台平均。

在心理健康方面，國泰自2025年推出自製Podcast《解憂聊天室》，採匿名投稿方式蒐集員工們生活中的各類議題，由主持人與專業心理師共同對談，2026年更推出《職場正念工具箱》，透過短篇引導音檔，協助在忙碌工作中調適情緒、提升專注力，並結合24小時全年無休的員工協助方案（EAP）專業諮詢服務。

在生理健康方面，國泰金控2026年將既有減重活動升級為「健康大富翁」，結合數位任務、健走挑戰及健康飲食，鼓勵員工們養成多元健康習慣。