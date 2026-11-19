國泰金控（2882）在聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）期間再創國際影響力，15日於土耳其安塔利亞舉辦「國泰全球氣候領袖圓桌論壇」，國泰金控總經理李長庚偕同國泰金控資深顧問程淑芬、國泰世華銀行副總經理温珍瀚，與來自日本、歐美及台灣的頂尖永續領袖深度對談，探討全球氣候金融發展與轉型挑戰；與談嘉賓一致肯定國泰金控在綠色金融的長期領導力，更看好台灣極具潛力成為全球永續轉型的「實驗室」。

會中亦凝聚核心共識，認為全球氣候行動真正的關鍵在於透過「混合金融」與「跨界生態系協作」，協助減碳與自然保育專案降低風險，變得「值得投資」，進一步引導龐大的民間資本進場。

論壇匯聚23位來自各國的領袖與專家，李長庚表示，當前地緣政治、各國政策優先順序及融資環境變化，為全球氣候行動增添不確定性，因此亟需匯聚不同領域的專家激盪火花，透過多元觀點交流催生新解方，為未來深化合作創造契機。

程淑芬引述國際組織Convergence研究指出，全球高達80%的氣候資金仍集中於已開發經濟體及中國，新興市場資金依舊不足；許多具備環境與社會效益的專案，往往因風險較高、缺乏成熟商業模式或融資架構，難以吸引私人資本進場，因此金融機構不應只停留在「直接給錢」，更應發揮專業協助專案設計交易架構、降低風險，提升專案的「可融資性」與「可投資性」，讓更多氣候解決方案具備擴大規模的條件。

程淑芬進一步分享，隨著風險分攤機制日趨成熟，「混合金融」已展現顯著槓桿效益，每投入1美元公共資本，已能帶動5美元民間資金跟進。以淡馬錫與匯豐銀行合資管理的「綠色投資夥伴關係」為例，該計畫正是透過不同順位的資金分層設計，結合讓利資本與信用增強機制，成功吸引商業銀行參與，其中，國泰金控旗下的國泰世華銀行以授信方式加入GIP第二輪募資，成為首家參與的台灣商業銀行，具體實踐以混合金融帶動亞洲氣候投融資。