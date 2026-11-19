聯準會9月升息，導致第3季美國10年期公債殖利率攀升，壽險業債券部位首當其衝。六大壽險FVOCI債券未實現損失合計從第2季底約956.1億元，擴大到第3季底約6,446.4億元，單季增加約5,490.3億元，FVOCI債券帳面合計則從5兆3,530億元降到5兆771億元，減少約2,759億元。

今年第3季全球金融市場最大變數莫過於美聯準會（Fed）9月升息推升美10年期公債殖利率一度攀升至5.116%，攀2007年7月以來最高，使以海外長債為主要資產配置的國內壽險業首當其衝。

從FVOCI債務工具未實現損益來看，國壽未實現損失從第2季底的304.7億元擴大到2,341.8億元，增2,037.1億元；富邦壽未實現損失從167.2億元擴大到1,217.3億元；南山未實現損失從93.7擴至667.6億元；新壽未實現損失從249.8億元擴大到1,311.7億元；凱基壽未實現損失從75.3億元擴大到451.1億元；台壽未實現損失從65.1億元擴大到456.6億元。