根據衛生福利部最新統計，癌症已連續44年位居國人十大死因之首，隨著標靶藥物、自體免疫細胞治療持續發展，提供民眾更多元的治療選擇，但相關自費醫療支出也可能成為家庭的財務負擔。

為協助民眾在進行長期資產配置的同時，也能及早建構健康防護網，元大人壽推出「元大人壽富貴美滿美元利率變動型終身壽險」，結合終身壽險保障、美元資產配置、增值回饋分享金機制及癌症特別治療保險金設計，讓保戶能同步兼顧醫療保障、退休規劃與財富傳承需求。

「富貴美滿」具備四大特色，包括癌症特別治療保障，強化醫療風險防護；增值回饋分享金設計，兼顧保障與資產累積；多元繳費年期，規劃更貼近人生需求；身故保險金分期給付，傳承規劃更安心。從健康保障、資產配置、退休準備及傳承規劃等面向，協助民眾打造更完整的人生保障藍圖。

「富貴美滿」於第一至第十五保單年度內，若被保險人初次罹患癌症並接受保單約定之特別治療，可依約申請一次給付「特別治療保險金」，減輕癌症治療的經濟負擔；但以給付一次為限，給付後效力即行終止。保障包含癌症（重度）標靶藥物治療、癌症骨髓移植治療、實體癌症第四期自體免疫細胞治療、白血病造血幹細胞移植及惡性淋巴瘤造血幹細胞移植等，提供保戶面對特定癌症治療支出時的財務支援。

本商品也設有增值回饋分享金機制，保戶可依需求選擇購買增額繳清保險、抵繳保險費、現金給付或儲存生息等方式，增加保單運用彈性與資產運用效率。另外，商品提供8年、10年及15年等多元繳費年期選擇，承保年齡最高可至72歲，讓不同年齡層及財務狀況的客戶可依自身需求規劃保障，並透過較具彈性的保費安排。

本商品也提供身故保險金及完全失能保險金分期定期給付機制，要保人可選擇一次給付或依需求選擇5年、10年、15年、20年或30年分期給付予受益人，協助家庭需求進行長期資金安排。