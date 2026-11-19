今年前三季台股在AI浪潮與基本面支撐下屢創新高，六大壽險權益類資產操盤也繳出亮眼成績單。根據第3季財報顯示，六大壽險今年第3季底的FVTPL與FVOCI合計股票帳面價值高達3.45兆元，較第2季底增加1,098億元。

同時，單季光是FVOCI股票處分利益就高達1,124.52億元，顯示股市為六大壽險淨值合計貢獻逾千億元，成為緩解資金壓力的活水。

綜觀各家表現，國泰人壽與富邦人壽雙雙展現強大的股市操盤實力，今年前三季累計FVOCI股票處分利益皆已突破1,100億元大關。其中，富邦人壽前三季累計FVOCI股票處分利益達1,170.2億元，較第2季底增加約293.6億元，總股票帳面價值高達9,323.7億元，比第2季底多出1,184.3億元。

國泰人壽前三季累計FVOCI股票處分利益也高達1,140.5億元，單季增加292.8億元，總股票帳面價值達8,030.9億元，較第2季底減少180.7億元，第3季明顯獲利了結較多股票部位。

除壽險雙雄以外，其他壽險業者在第3季也積極處分FVOCI股票，逢高落袋為安，南山人壽則維持相對穩健腳步，累計處分利益為268.5億元，單季處分104.8億元，總股票帳面價值5,926.2億元；新光人壽前三季累計處分589.4億元，單季處分77.4億元，總股票帳面價值達3,716.3億元；凱基人壽前三季累計處分544億元，單季處分153.6億元，總股票帳面價值3,442.8億元；台灣人壽前三季累計處分473.2億元，單季處分202.1億元，為四壽險操作最積極，總股票帳面價值達4,158.9億元。

面對新一代清償能力制度（TIS）接軌後的資本提升壓力，六大壽險透過權益資產靈活操作，把握資本市場上揚時機落袋為安，為淨值挹注逾千億元，更為明年度股利配發增添底氣。

截至第3季底，六大壽險淨值合計達3.7兆元，較第2季底3.5兆元增加約2,000億元，從各壽險公司第3季底的淨值來看，國泰人壽達9,685億元、富邦人壽9,354億元、南山人壽6,474億元、新光人壽4,048億元、凱基人壽3,783億元，以及台灣人壽3,699億元，皆顯著較第2季底增加數十至上百億元。