銀行資金緊，外幣放款也踩煞車。據央行統計，9月國銀外幣放款再減275億元，連二月合計大減936億元，吐回7月史上最大增額近三分之二；銀行圈坦言，新台幣資金壓力已蔓延至外幣授信。

9月底國銀外幣放款餘額降至9,141億元。7月才單月暴增1,419.5億元、首度衝破兆元，8、9月卻接連回吐，累計前九月增額也縮減到2,886億元，放款成長步調明顯放緩。

值得注意的是，9月美元兌新台幣升值約0.6%，原有助墊高台幣計價的放款餘額，但外幣放款卻持續縮水。若換算美元等值，9月仍減少10.38億美元、連二月下滑，顯示減額並非單純匯率換算造成。

銀行圈分析，外幣放款連二縮有兩大原因。首先是AI供應鏈持續擴廠，企業融資需求熱絡，銀行卻因資金壓力，開始調整放款節奏，控制新增資金撥貸。

其次是市場利率走高，加上市場預期美國12月可能再升息，企業借款成本增加，部分企業選擇到期還款或調整短期融資安排，減少外幣借款動用。

銀行主管坦言，台幣資金緊俏已蔓延至外幣授信。由於各幣別資金可相互轉換，銀行須統籌全行存放款、流動性及資金配置，一旦整體資金吃緊，外幣放款也難逃控量壓力。

展望第4季，企業融資需求仍熱。銀行圈指出，AI商機已從半導體、伺服器擴散至機械設備、基本金屬、化學品及塑橡膠等出口產業。

加上年底備貨、企業海外布局持續，營運周轉、設備投資及跨境貿易融資需求仍強。

企業資金需求升溫，銀行放款空間卻可能更緊。銀行圈指出，年底資金調度壓力恐加大，銀行也須兼顧流動性覆蓋比率（LCR）、資本及全行資產負債配置，新台幣資金緊俏已牽動外幣授信，銀行放款步調轉趨審慎。

第4季外幣放款恐面臨供需雙重壓力，銀行恐因資金緊俏控制放款，企業也可能因借款利率走高而減少融資需求，使外幣放款短期回升增添變數。