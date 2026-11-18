金管會統計顯示，本國銀行截至今年9月底外幣存款餘額達新台幣17兆5760億元，續創歷史新高，月增額5243億元創史上次高，累計前3季外幣存款增額近2.2兆元。金管會表示，主要是法人客戶營收入帳、海外發債籌資、投資款匯回與美元升值等因素帶動。

金管會表示，截至9月底本國銀行外幣存款餘額為17兆5760億元，續創歷史新高，月增5243億元，增額僅次於2022年9月的6786億元，主因法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、海外發債籌資、投資款匯回、資金調度需要及美元升值等因素帶動。

不過，金管會指出，如果剔除匯率因素，直接以9月底美元匯率31.852換算，9月底外幣存款5518億美元，也月增133億美元。

根據金管會資料，國銀外幣存款9月底的「兆元俱樂部」一樣是6家業者，第一名仍為中信銀以1兆8279億元穩居寶座，第二名同樣為兆豐銀行1兆5276億元，台銀則以1兆3883億元超過玉山銀的1兆3466億元成為第三名，雙方差距僅417億元，再來是台北富邦銀行以1兆3234億元緊追在後，第一銀行以1兆2062億元居第六名。