近期台灣銀行圈傳出多起網銀帳戶遭異常轉帳事件，對此，國內一家消金大行提醒，建議民眾妥善保管個人使用者代號、密碼及交易驗證資訊，避免點擊不明連結，並透過官方應用程式商店下載App，避免安裝來源不明之軟體。

這家消金大行分析，事件發生原因，仍須依個案情形及相關事證進一步釐清，目前不排除客戶端裝置或其他外部因素，導致相關帳戶資訊或驗證資料遭第三方取得或利用的可能性。

消金大行建議民眾，應妥善保管個人使用者代號、密碼及交易驗證資訊，避免點擊不明連結，並透過官方應用程式商店下載App，避免安裝來源不明之軟體。另外也建議啟用銀行App之生物辨識登入及交易驗證功能，強化帳戶安全，並開啟銀行App、Email或LINE官方帳務通知服務，以即時掌握交易動態。

銀行也提醒，若民眾發現帳戶有疑似異常交易，請立即與銀行聯繫並報警，銀行將即時提供必要協助，於徵得客戶同意後採取帳戶安全防護措施，以降低客戶進一步損失之風險，並進一步查核相關紀錄、配合警方調查，協助客戶釐清事件原因及維護權益。