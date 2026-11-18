《康健雜誌》舉辦的第七屆「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）表揚積極照顧員工健康、打造優質職場環境的企業，於18日舉行頒獎典禮。國泰金控（2882）憑藉「國泰共融小鎮：型塑具心理安全感的職場環境」及「Healthy Together：國泰全方位身心健康照顧方案」兩大方案，榮獲「健康企業公民獎」，展現長期深耕員工健康福祉與共融文化的具體成果。

國泰金控處長翁德雁表示，「企業要永續，首先要讓員工能夠安心、健康的工作與生活。因此，國泰金控以『Healthy Together 健康共好』與『Place for All』為核心，持續從身心健康、彈性工作及家庭照顧等面向，回應不同世代員工的需要。未來，我們會持續傾聽員工的聲音，讓健康與共融不只是制度，而是讓每一位員工都能真正感受到的支持，一起打造更健康、更有溫度的職場」。

面對高齡化、少子化及多元人才匯聚等挑戰，國泰金控持續透過焦點訪談、體驗調查等方式聆聽員工聲音，從真實需求出發優化相關制度與措施，提升心理安全感，讓不同世代背景及人生階段的員工都能獲得適切支持與發展機會。

國泰金控推動「減速不脫隊、育嬰留停不停權」舉措，協助員工們在育兒及家庭照顧階段彈性調整工作步調，並持續獲得學習資源與員工協助方案（Employee Assistance Program, EAP）支持，實踐「照顧不離職」理念。2026年更將「以日計算」的育嬰留停優於法令納入年資計算，讓員工在照顧家庭的同時，也能持續累積職涯發展權益。今年上半年，國泰金控有育嬰留停需求的員工中，超過40%選擇以日申請，高於同期全台平均。另一方面，面對五代同堂的混齡職場，國泰金控邀請不同世代員工參與「跨世代圓桌對談」，透過真實案例分享與觀點交流，促進彼此理解不同世代在工作期待、溝通方式及價值觀上的差異，進而打破既有刻板印象，建立彼此理解與信任，為跨世代協作與共創奠定良好基礎。該活動獲得內部高度肯定，整體滿意度達4.5分（滿分5分）。

隨著超高齡社會、慢性疾病年輕化及職場心理健康需求提升，國泰金控將員工健康納入企業永續發展核心，以「知、動、食、輔」四大面向建立健康治理架構，整合健康促進活動、員工協助方案（EAP）及心理健康資源，打造從預防、促進、介入到追蹤的全方位支持體系。

在心理健康方面，國泰自2025年推出自製Podcast《解憂聊天室》，採匿名投稿方式蒐集員工們生活中的各類議題，由主持人與專業心理師共同對談，協助認識情緒與壓力來源，提供實用的調適與自我照顧方法，讓心理支持融入日常生活，節目平均收聽滿意度達97%。2026年更推出《職場正念工具箱》，透過短篇引導音檔，協助在忙碌工作中調適情緒、提升專注力，並結合24小時全年無休的員工協助方案（EAP）專業諮詢服務，建立從心理健康認知、問題覺察到專業協助的完整支持網絡。

在生理健康方面，國泰金控長期推動健康促進文化，2015至2025年健康促進活動累計參與達11萬人次、減重24.2萬公斤。2026年將既有減重活動升級為「健康大富翁」，結合數位任務、健走挑戰及健康飲食，鼓勵員工們養成多元健康習慣；更將成果轉化為太陽能建置及銀髮健康公益資源，實踐健康與永續共好。

國泰金控相信，健康不僅是福利，更是企業對人才永續的長期承諾。未來將持續深化身心健康管理與家庭照顧支持機制，讓健康從職場延伸至家庭與社會，實踐員工、企業與社會共好的永續願景。