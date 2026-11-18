國泰金控（2882）在聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）期間再創國際影響力，15日於土耳其安塔利亞舉辦「國泰全球氣候領袖圓桌論壇」，國泰金控總經理李長庚偕同國泰金控資深顧問程淑芬、國泰世華銀行副總經理温珍瀚，與來自日本、歐美及台灣的頂尖永續領袖深度對談，探討全球氣候金融發展與轉型挑戰；與談嘉賓一致肯定國泰金控在綠色金融的長期領導力，更看好台灣極具潛力成為全球永續轉型的「實驗室」。會中亦凝聚核心共識，認為全球氣候行動並不缺資金，真正的關鍵在於透過「混合金融」與「跨界生態系協作」，協助減碳與自然保育專案降低風險，變得「值得投資」，進一步引導龐大的民間資本進場。

論壇匯聚23位來自各國的領袖與專家，涵蓋金融投資、公部門資金、永續金融標準、自然保育及產業轉型等領域，包含第一生命保險（Dai-ichi Life）、日本生命保險（Nippon Life）、氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative, CBI）、海洋基金會（The Ocean Foundation）、GAWA Capital、Climate Ventures、Green Mining、台灣大學實驗林管理處及勞退基金等代表，從氣候金融、產業減碳到森林與海洋保育，交流永續轉型的挑戰與實務經驗。國泰金控總經理李長庚表示，當前地緣政治、各國政策優先順序及融資環境變化，為全球氣候行動增添不確定性，因此亟需匯聚不同領域的專家激盪火花，透過多元觀點交流催生新解方，為未來深化合作創造契機。

氣候金融的挑戰，不只是籌措資金，更在於如何讓錢流向真正需要的地方。國泰金控資深顧問程淑芬引述國際組織Convergence研究指出，全球高達80%的氣候資金仍集中於已開發經濟體及中國大陸，新興市場資金依舊不足；許多具備環境與社會效益的專案，往往因風險較高、缺乏成熟商業模式或融資架構，難以吸引私人資本進場，因此金融機構不應只停留在「直接給錢」，更應發揮專業協助專案設計交易架構、降低風險，提升專案的「可融資性（Bankability）」與「可投資性（Investability）」，讓更多氣候解決方案具備擴大規模的條件。

國泰金控資深顧問程淑芬進一步分享，隨著風險分攤機制日趨成熟，「混合金融（Blended Finance）」已展現顯著槓桿效益，每投入1美元公共資本，已能帶動5美元民間資金跟進。以淡馬錫與匯豐銀行合資管理的「綠色投資夥伴關係（Green Investments Partnership, GIP）」為例，該計畫正是透過不同順位的資金分層設計，結合讓利資本與信用增強機制，成功吸引商業銀行參與，其中，國泰金控旗下的國泰世華銀行以授信方式加入GIP第二輪募資，成為首家參與的台灣商業銀行，具體實踐以混合金融帶動亞洲氣候投融資。

針對如何突破資金瓶頸，與談領袖從「政策架構」與「機構投資人回應保戶需求」兩端提出關鍵解方。氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative, CBI）執行長Sean Kidney指出，市場從來不缺有意投入氣候行動的資金，關鍵在於建立「賦能政策（enabling policies）」，協助專案具備可融資性，並認為台灣擁有靈活產業基礎與充沛財政空間，有潛力成為全球永續轉型的「實驗室」，成為各國借鏡典範；日本生命保險公司（Nippon Life）創新永續金融主管Ayako Kageyama提到，一項保戶調查顯示，逾8成受訪者期待投資除財務報酬外，也能創造環境與社會效益，反映社會對「受託責任（fiduciary duty）」有新的期待，為金融機構深化永續投資帶來正面訊號。

與談嘉賓也強調永續轉型必須兼顧「以人為本」與「生態價值」。海洋基金會（The Ocean Foundation）執行董事Alejandra Navarrete分享，該會透過為中美洲珊瑚礁進行經濟估值，成功促成「參數型保險」，並攜手當地漁村女性復育紅樹林，在修復海洋棲地的同時大幅提升女性經濟與社會地位。台灣大學實驗林管理處教授蔡明哲亦呼籲，應將森林從「自然資源」重新定義為「自然資本」，藉由嚴謹科學基線與「生物多樣性信用額度」，引導民間資金進場，但金融回報不能犧牲生態完整性或在地原住民族權益，強調金融「不只是投資在森林裡，更應投資在自然的未來」，並感謝國泰金控4年多來大力支持保育方法學開發。

此外，來自巴西的循環經濟企業Green Mining執行長Rodrigo Oliveira認為，推動氣候與循環轉型的底線是「對人的尊重」，該公司透過可追溯系統與創新技術，致力杜絕非正式勞工與童工剝削，讓第一線拾荒者收入成長至當地最低工資兩倍，展現新興市場兼顧人權保障與商業獲利的實踐力。

國泰金控持續拓展國際永續夥伴網絡，論壇期間由國泰金控總經理李長庚代表，與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）執行長Jens Nielsen正式完成續約簽署，延續雙方過去6年的堅實基礎，宣示未來5年將持續深化夥伴關係。Jens Nielsen肯定國泰金控長期推動亞洲及全球永續金融的影響力，期待雙方未來緊密攜手，串聯亞洲區域網絡與全球氣候行動。

國泰金控在聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）期間再創國際影響力，於15日舉辦「國泰全球氣候領袖圓桌論壇」，國泰金控總經理李長庚（左二）偕同國泰金控資深顧問程淑芬（右二）、國泰世華銀行副總經理温珍瀚（右一），與來自日本、歐美及台灣的頂尖永續領袖深度對談，探討全球氣候金融發展與轉型挑戰。圖／國泰金控提供

國泰金控在聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）期間再創國際影響力，於15日舉辦「國泰全球氣候領袖圓桌論壇」，匯聚23位來自金融投資、產業轉型、自然保育及學術研究等領域的國際領袖與專家，共議氣候資金、自然保育與社會公義。圖／國泰金控提供

國泰金控總經理李長庚（左）與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）執行長Jens Nielsen共同見證雙方合作邁入新階段，延續過去6年的合作基礎，未來5年將持續深化國際永續夥伴關係，推動亞洲氣候金融與永續轉型。圖／國泰金控提供