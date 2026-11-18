台股震盪翻揚，守住4萬點大關，不過外資持續賣股匯出，新台幣貶值壓力沉重，盤中再度摜破33元，在央行調節下，終場守住32元字頭價位，收在32.947元，貶值9.7分，仍創逾19個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額37.45億美元。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達歷經創辦人黃仁勳請辭風波後，最新財報優於預期，提振投資人信心。台股今天繼續上演千點震盪，高低點落差達1677點，終場上漲102.8點，收在40194.91點，4萬點關卡失而復得。

儘管市場人士解讀短期衝擊告一段落，外資仍續砍台股765.63億元，呈現連3賣，累計提款逾1800億元，令新台幣持續承壓。

新台幣兌美元今天以32.83元開盤，受到台股下挫、外資匯出、美元轉強等因素夾擊，盤中再次貶破33元，最低觸及33.023元、重挫1.73角，不過出口商於33元上方拋匯火力全開，央行也同步防守，並於尾盤調節，終場收在32.947元，為2025年4月10日以來最低收盤價。

外匯交易員指出，近日台股震盪加劇，加上外資持續賣股匯出，新台幣盤中再現33元，但出口商拋匯加上央行防守，使匯價有所支撐；接下來觀察輝達優於預期的財報能否穩住投資人信心，如果市場正面反映，也將有利於台灣股匯行情。

不過外匯交易員也說，美國進口價格漲幅超預期，顯示通膨壓力仍重，聯準會（Fed）官員也持續釋出鷹派訊號，強化市場對於美國聯準會的升息預期，美元指數、美債殖利率雙雙走強，亞幣表現恐將受抑；當前外部環境仍不利於新台幣走勢，若外資未見回流跡象，匯價短期恐難擺脫偏弱格局。