惠譽國際信用評等已將連線商業銀行（連線銀行）的國內長期評等自BBB+(twn)調升至 A-(twn)，並確認其國內短期評等為F1(twn)。評等展望為穩定。

評等調升反映，連線銀行的評等現由其較強的自身信用狀況所驅動，而非股東支援；其自身信用狀況受市場地位擴大及財務表現改善所支持。

評等理由指出，該行受惠於其與日本母公司LY Corporation（LYC）的連結。LYC透過LINE通訊平台，已在台灣建立廣泛的業務生態圈。該等優勢與該行集中的業務模式及無擔保個人放款快速成長所帶來的風險相互抵銷。

此前，連線銀行的評等主要受到惠譽預期LYC將提供非常態支援所驅動，反映LYC對該行的支援意願很高，但支援能力屬中等。

國內評等：連線銀行的A-(twn)國內長期評等反映，相較於其他台灣國內發行人，該行的違約風險較低。其F1(twn) 國內短期評等獲授予與國內長期評等相對應的兩種評等選項中較高者，以反映股東支援的可能性。

穩定的營運環境：惠譽預測，台灣經濟成長率將由2025年的8.8%升至2026年的10.5%，並於2027年降至4.9%。隨著關稅壓力緩解，人工智慧相關產品出口及投資將支持經濟成長；同時，穩定的國內經濟情勢應持續支持台灣銀行業的營運環境。營運環境分數為'a'，低於隱含類別'aa'，以反映銀行業高度分散；惠譽認為，此情況將持續制約營運條件，並限制銀行的財務表現。

首家實現獲利的純網銀：連線銀行於2021年4月開始營運，惠譽預期該行將於2026年成為台灣首家實現全年損益兩平的純網銀。其市場地位仍小，截至2026年上半年底，其存款市占率為0.2%。然而，受淨利息收入帶動，該行營業收入在過去四年自低基期快速成長；淨利息收入於2026年上半年占營業收入的89%。

集中於無擔保個人放款：連線銀行的風險概況及資產品質受限於其對無擔保個人放款的高集中度。惠譽認為，該類放款較易受經濟壓力影響。此外，其違約後通常無法回收，因此在營運環境轉弱時可能加劇獲利波動。惟其曝險高度分散於個別借款人，且授信標準嚴謹，部分減緩該等風險。

減損放款比率上升：惠譽預期，隨著該行無擔保放款組合逐漸成熟與放款成長放緩，連線銀行的減損放款比率將由2026年上半年底的0.7%於未來兩年上升。然而，在台灣穩定的營運環境及該行聚焦於優質與次優質客戶的支撐下，惠譽預期，在評等展望期間，減損放款形成及信用成本仍將維持在可控範圍內。

獲利能力較低但持續改善：連線銀行的年化營業獲利／加權風險性資產（OP/RWA）比率，由2025年的-0.8%改善至2026年上半年的0.4%，主要受快速的放款成長及較高的淨利差帶動。然而，該行的OP/RWA比率仍低於1.4%的同業平均水準，原因在於其營運規模雖持續擴大但仍有限，使成本基礎相對於營業收入偏高。

資本水準將隨成長而下降：惠譽預期，隨著其風險性資產持續快速成長，連線銀行的普通股權益第一類資本（CET1）比率將自2026年上半年底的16.8%，於2028年底前逐漸下降。然而，受其資本緩衝及持續改善的內部資本生成所支持，惠譽預期，短期內其資本水準將維持與其評等相當的水準，並可能減緩其CET1比率下降的速度。

存款業務規模較小：惠譽預期，該行的存放比至2028年底前將大致維持在約85%。連線銀行的資金與流動性概況評估受其規模較小的存款業務限制；相較於已建立穩固存款基礎的同業，該行存款業務本質上較為脆弱。然而，惠譽預期，該行存款將受惠於集團既有的生態圈，以及台灣充裕的系統流動性。