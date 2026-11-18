兆豐票券因前任董事長蕭玉美接任華南金控總座，董事長一職懸缺數月，期間由總經理陳適毅代理董座職務，不過，最新已拍板，由兆豐金總經理張傳章接任董座，今日起生效。

兆豐金昨日公告董事會決議派任金控總經理張傳章擔任兆豐票券董事，兆豐票券今日也隨即公告董事長異動案，由張傳章出任兆豐票券新任董事長。

兆豐票券今年迎來50周年，近半世紀以來，兆豐票券透過票券公司提供短期資金融通，對於台灣經濟發展扮演相當關鍵的角色，目前為國內市占率最大的票券金融公司。

根據兆豐金日前公告，兆豐票券10月稅後純益1.5億元；累計前10月稅後純益26.94億元，年增27.61%。