銀行帳戶異常轉帳事件接連傳出，台北富邦銀行再有客戶反映，帳戶在凌晨短短一個多小時內，遭連續轉出17筆款項，損失約23萬元。北富銀今（18）日回應，經初步調查，相關交易的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳OTP驗證均正確完成，銀行系統並無遭繞過或驗證失效情形，不排除用戶端裝置或外部網路環境因素，導致驗證資訊遭第三方取得或利用。

根據民眾在社群平台發文，其家人的北富銀證券連結戶及存款帳戶，於17日凌晨2時至3時多，陸續出現17筆異常轉帳，部分款項轉往陌生帳戶，也透過iPASS MONEY、悠遊付等電子支付平台轉出。當事人表示，事發時正在睡覺，也未收到OTP簡訊，直到當天下午才發現異常並報警。

北富銀指出，目前仍持續釐清交易發生原因，強調系統及各項安全控管機制運作正常，並無未經驗證即完成交易的情形。

為強化帳戶安全，北富銀預計11月底推出新的登入驗證選項，客戶可選擇僅透過行動銀行APP接收驗證通知，不再使用Email及SMS。未來帳號若從非綁定裝置登入，還須經原綁定裝置確認，以降低帳密及驗證資訊遭第三方利用的風險。