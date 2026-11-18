亞太地區大型離岸風電專案海龍離岸風電計畫正式完工併聯，兆豐銀行今（18）日宣布已經完成海龍離岸風電新台幣550億元增額聯貸案的籌組，並擔任共同主辦銀行（MLAB）暨國家融資保證管理銀行。

海龍計畫由日商三井物產（Mitsui & Co., Ltd.）、加拿大商北陸能源（Northland Power Inc.）及馬來西亞商淨達力再生能源（Gentari International Renewables Pte. Ltd.）為開發彰化外海離岸風場所成立的專案公司。風場總裝置容量逾1GW，為目前亞太地區規模最大的單一離岸風電專案，預計於2027年第一季正式商轉。

海龍計畫為支應專案興建開發資金需求，順利於2023年完成聯貸融資，且隨工程進度推進、興建風險大幅降低，於2026年辦理融資架構調整，申請增額550億元。

兆豐銀行表示，本專案匯聚日本、加拿大及馬來西亞投資方共同支持，並透過國家融資保證機制擴大國內金融機構參與，兆豐銀行參與本增額聯貸案並擔任共同主辦銀行，同時擔任「國家融資保證額度管理銀行」，扮演公股銀行團、財務顧問、融保中心及借款人之間的重要溝通橋樑，促進專案各方合作。

對於所參與的離岸風電專案融資，兆豐銀行盤點，除本聯貸案外，先前亦主辦中能發電離岸風場聯貸案、擔任沃旭大彰化西南離岸風場聯貸案的國家融資保證額度管理銀行暨共同主辦銀行，並參與國泰風能、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙離岸風力發電及海能風力發電等聯貸案；截至10月底，兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已逾250億元。