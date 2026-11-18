新台幣今（18）日再度面臨貶值壓力，盤中一度貶破33元整數關卡，尾盤更上演激烈攻防戰，美元買盤兩度將新台幣推向33元，但隨即出現明顯拉抬，市場研判中央銀行再度進場調節，展現力守33元的決心。新台幣終場收在32.947元，貶值9.7分，成交金額27.36億美元。

新台幣今日以32.83元開出，早盤一路走貶，盤中最低來到33.023元，午後大致在33元附近徘徊，也是連續兩個交易日都貶破33元。匯銀主管表示，原本預期今日匯價有機會收在33字頭，然而，接近收盤時，匯價出現兩度急貶、隨即出現美元賣盤，急速拉升新台幣的劇烈波動。

匯銀主管說，交易時間僅剩最後30分鐘時，短時間內新台幣從33元附近被拉回32.95元，隨後再度貶向33元，又迅速回升，「硬是把33元價位守住」，顯示整數關卡附近買賣雙方攻防相當激烈。

從尾盤走勢觀察，市場解讀央行阻貶態度明確，尤其連續兩日將新台幣收盤價守在33元以內，具有政策訊號意味。不過，外資資金動向仍是後續關鍵，若美元買盤持續湧現，央行恐怕還得持續進場調節，避免市場形成單邊貶值預期。