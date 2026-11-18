亞太地區大型離岸風電專案海龍離岸風電計畫正式完工併聯，17日舉行「海龍離岸風電計畫建置成果暨夥伴感恩典禮」，兆豐銀行持續發揮大型專案融資專業，參與海龍離岸風電新台幣550億元增額聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB）暨國家融資保證管理銀行，兆豐銀行也與開發商、股東代表及各金融機構夥伴共同見證台灣離岸風電發展的重要里程碑。

海龍計畫係由日商三井物產（Mitsui &; Co., Ltd.）、加拿大商北陸能源（Northland Power Inc.）及馬來西亞商淨達力再生能源（Gentari International Renewables Pte. Ltd.）為開發彰化外海離岸風場所成立的專案公司。風場總裝置容量逾1GW，為目前亞太地區規模最大的單一離岸風電專案，預計於2027年第1季正式商轉。本專案匯聚日本、加拿大及馬來西亞投資方共同支持，並透過國家融資保證機制擴大國內金融機構參與，展現台灣產業發展、政策金融與能源韌性的多元成果。

海龍計畫為支應專案興建開發資金需求，順利於2023年完成聯貸融資，且隨工程進度推進、興建風險大幅降低，遂於2026年辦理融資架構調整，申請增額新台幣550億元。兆豐銀行參與本增額聯貸案並擔任共同主辦銀行，同時擔任「國家融資保證額度管理銀行」，憑藉在離岸風電融資的豐富經驗，扮演公股銀行團、財務顧問、融保中心及借款人之間的重要溝通橋樑，促進專案各方合作。

兆豐銀行力挺政府淨零排放政策，積極投入離岸風電專案融資，除本聯貸案外，先前亦主辦中能發電離岸風場聯貸案、擔任沃旭大彰化西南離岸風場聯貸案之國家融資保證額度管理銀行暨共同主辦銀行，並參與國泰風能、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）之渢妙離岸風力發電及海能風力發電等聯貸案；截至10月底，兆豐銀行離岸風電相關產業融資餘額已逾250億元，兆豐銀行未來將持續發揮金融專業，協助企業實現永續願景，並為台灣能源轉型提供可靠資金動能。

兆豐銀行在聯貸市場表現亦屢獲國際肯定，自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，倫敦證券交易所集團（LSEG）統計資料中，2026年前三季累計額度管理行（Bookrunner）銀行承做聯貸排名第一，深受國內外機構及企業的高度信賴。