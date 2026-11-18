有民眾在社群平台發文指出，家人的台北富邦銀行帳戶凌晨遭異常轉帳，短短一個多小時內發生17筆交易，損失約23萬元。而近期異常轉帳事件頻傳，各大銀行都有傳出相關案例，引發外界對銀行帳戶安全及OTP驗證機制的關注。對此，台北富邦銀行表示，經初步調查，相關交易的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳OTP驗證均正確完成，銀行系統及安全控管機制運作正常，交易原因仍持續釐清，不排除用戶端裝置或外部網路環境等因素，導致驗證資訊遭第三方取得或利用。北富銀預計11月底強化雙重登入驗證機制，降低帳戶遭異常登入的風險。

根據民眾在社群平台發文，其家人的北富銀證券連結戶及存款帳戶，於11月17日凌晨2時至3時多遭連續轉出款項，包括多筆1萬元，以及數筆2萬、3萬元，合計17筆交易，總損失約23萬元。款項除了轉往陌生帳戶，也流向iPASS MONEY及悠遊付等電子支付平台，再被迅速轉出。由於事發時正在睡覺，手機也未出現OTP簡訊，直到下午才發現異常，隨即報警並通知銀行。

針對近日傳出異常轉帳事件，北富銀回應，根據目前調查，相關轉帳過程中，客戶的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳OTP驗證均有正確完成，北富銀系統及各項安全控管機制亦運作正常，並無驗證機制失效、遭繞過或未經驗證即完成交易之情形。

北富銀指出，至於交易發生原因，目前仍持續釐清，初步研判不排除用戶端裝置或外部網路環境等因素，導致相關驗證資訊遭第三方取得或利用的可能性。

為進一步提升帳戶安全，北富銀除持續透過官網、網路銀行及行動銀行提醒客戶，避免下載來源不明的APP、點擊不明連結外，也同步強化雙重登入驗證機制。

北富銀表示，預計11月底，客戶將可選擇僅透過北富銀行動銀行APP接收登入驗證通知，不使用Email及SMS進行驗證。客戶可於行動銀行APP進行使用裝置綁定，若帳號從非綁定裝置登入，須再透過已綁定裝置確認是否為本人操作，能降低帳號密碼或Email、SMS驗證資訊遭第三方取得後從其他裝置登入操作的風險。

另外，針對近日永豐銀行的資安事件，北富銀強調，目前並未發生與其他銀行相同類型的程式資安事件。北富銀高度重視資訊及交易安全，各項系統及程式於正式上線前，均須經過完整的開發、測試、資安檢測及變更管理程序，確認符合相關資訊安全規範後才會上線。同時也會持續檢視系統安全防護及交易控管機制，並依最新資安風險與威脅態樣滾動調整相關防護措施，以維護客戶交易及帳戶安全。