國民黨及民眾黨高度關切台企銀創投投資曠世智能公司案，台企銀（2834）董事長李嘉祥18日回應，投資案經過內部的專業評估，投資後營運未如預期主要是基於經營大環境的變化，加上內部面臨技術人員骨幹離職等，不過自去年開始已逐漸獲利。

立法院財政委員會18日邀請財政部就「台企銀創投投資曠世智能」進行專題報告。根據財政部書面報告內容指出，台企銀創投為台企銀100%轉投資公司，2022年11月參與曠世智能Pre-A輪現金增資，依內部投資程序規定評估參與投資，投資金額2,080萬元；截至今年9月底，台企銀創投投資曠世智能金額約2,080萬元，占該創投公司總投資市值約1.15%。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任曠世智能CEO期間，獲得國發基金及台企銀投資，引發藍白陣營質疑違反公職人員利益衝突迴避法。財政部報告則指出，曠世智能非屬台企銀創投的利害關係人，也不適用公職人員利益衝突迴避法。

立委賴士葆質疑，曠世智能在2023年起開始衰退，到了2024年曠世智能的策略股東嘉實資訊（3158）也退出，為何台企銀創投依舊不撤。

台企銀董事長李嘉祥18日回應，投資案是經過內部的專業評估，主要是基於經營大環境的變化，加上內部研發遇到一些困難，包括面臨技術人員骨幹離職等內部經營變化，但從去年開始，曠世智能已逐漸開始獲利，台企銀創投都有做積極做投資管理及追蹤。賴士葆則要求台企銀在兩周後提供報告說明。