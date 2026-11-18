隨升息及超額儲蓄擴張，挹注銀行淨利息收入及財管手續費收入成長動能，加上壽險避險後經常性正利差及合約服務邊際（CSM）維持擴大，法人指出，2027年金融股投資偏好順序為銀行、壽險、證券、租賃。

以標的來看，法人點名，銀行看好中信金（2891）、兆豐金（2886）及上海商銀（5876），主因在於預期2027年升息及放款成長帶動銀行淨利息收入成長、資產品質改善、配息水準高於同業；壽險則看好富邦金（2881）、國泰金（2882），因股息殖利率高於同業、2027年預估銀行核心獲利成長。

此外，元大金（2885）、永豐金（2890）具有受惠台股熱絡挹注證券相關營運動能、配息不確定性低於金控同業等優勢。

大型本國投顧分析，美聯準會今年9月重啟升息，市場預期12月可能再升息 25基點，2027年視通膨、經濟成長及就業水準再升息25至50基點後停止升息循環，預估2027年美國殖利率曲線從正斜率轉為持平。

台灣通膨增溫，市場預期台灣央行12月可能重啟升息及國際主要國家長天期殖利率同步走升。法人預估，若央行未來升息半碼，對新台幣放款部位、證券交割款較高的國泰世華銀、元大銀受惠較高。

此外，隨台灣今年GDP成長率上修為11.5%至12%，預估2027年維持5.8%至6%穩健成長，法人評估，銀行2027年放款成長將至少維持中高個位數成長以上，中信銀、兆豐銀及一銀將隨全球AI資本支出擴張與供應鏈移轉帶動的外幣放款需求，預估銀行淨利息收入維持中高個位數以上成長。

主計總處預估，台灣超額儲蓄今明年將各成長至8.5兆元、11兆元，法人預期，將為銀行財管業務及台股、投信資產管理規模持續注入資金活水，2027年銀行財管手續費收入維持中高個位數成長，台股日均量微增及複委託新業務亦維持證券經紀手續費收入至少個位數以上成長。