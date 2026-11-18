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美元指數續攀升 國銀估漲勢將趨緩
美元指數攀升至103.65之上，本國銀行分析，美國10月零售銷售月增率由前月0.8%放緩至0.2%，但仍高於市場預期的0.1%，剔除汽車、建材等項目的控制組零售銷售月增率，更由上修後的0.5%進一步加速至0.6%，顯示美國消費動能仍具韌性，美國10年期公債殖利率下滑，標普500指數下跌1.03%，市場風險情緒轉弱，美元漲勢將逐步減緩。
金融市場方面，美國10年期公債殖利率、標普500指數、那斯達克指數和道瓊指數都下跌，市場認為通膨仍須進一步回落到2%，國銀綜合評估，在聯準會官員釋出無須大幅升息的訊號、美債殖利率小幅拉回，加上技術指標接近超買區等多重因素下，美元上攻力道恐將趨緩。
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