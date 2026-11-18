玉山金控（2884）於聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）參與藍區（Blue Zone）由財團法人國際合作發展基金會（TaiwanICDF，國合會）與中美洲銀行（CABEI）共同舉辦的「Building Climate-Resilient Cities through Finance and Partnerships」城市氣候韌性論壇。玉山金控永續長張綸宇受邀擔任與談人，與CABEI、歐洲復興開發銀行（EBRD）、中美洲環境與發展委員會（CCAD）及國合會代表交流，探討如何結合金融與跨域合作，將城市韌性需求轉化為可落實、可取得融資支持的具體行動。

隨著全球暖化與極端氣候加劇，城市面臨洪水、高溫等風險，基礎設施、公共服務與居民生活的韌性日益重要。本次論壇從開發銀行與商業銀行等不同角色出發，交流金融如何支持城市因應氣候風險。張綸宇於論壇分享臺灣以金融支持城市韌性的實務經驗，包含永續連結貸款等金融工具，將節能、節水、減碳及提升環境韌性等永續目標融入金融服務，鼓勵企業在發展過程中兼顧氣候調適與永續轉型，讓金融成為支持城市韌性的重要力量。

張綸宇表示，因新興氣候技術面臨風險與報酬尚未匹配、長期環境與社會效益難以形成穩定現金流，以及市場對「綠色溢價」接受程度等課題，韌性專案取得融資往往具挑戰性。金融機構可透過適當的金融架構與風險分擔，使長期氣候價值可衡量化，創造更多民間資金參與的機會。開發銀行代表也從國際實務分享，透過前期規劃、技術協助等方式改善融資條件，發揮開發銀行與商業銀行的互補角色，有助於推動更多城市韌性專案落實。

玉山金控暨銀行董事長黃男州認為，面對氣候變遷，國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為，唯有四者兼顧，才能解決氣候變遷的難題。面對氣候挑戰，城市韌性需要政府、開發銀行與商業金融不同角色共同投入，從專案初期即建立合作，才能讓氣候韌性需求更有效率地轉化為具體投資與行動。

玉山長期以金融專業連結產官學研夥伴，持續擴大跨域合作，藉由學習國際經驗，將台灣的具體行動帶向世界，未來也將深化與國際開發及金融機構的交流合作，發揮金融影響力，支持更具韌性的城市與產業發展，為全球氣候行動貢獻台灣金融業的力量。