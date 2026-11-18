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金價摔至一年低點！Fed 官員接連暗示升息 黃金3,800美元失守
國際金價跌勢持續擴大，失守每英兩3,800美元整數關卡！受到美元走強、美國公債殖利率攀升，以及聯準會（Fed）12月升息預期升溫影響，金價18日再度重挫，短線賣壓沉重。
美元與美債殖利率同步走強，成為這波金價下跌的主要壓力。美國10年期公債殖利率維持在5.14%左右，美元指數17日盤中最高升至103.78點，創2025年3月以來新高。由於黃金本身不孳息，高利率環境提高持有成本，加上美元升值墊高海外買家購金成本，進一步削弱黃金吸引力。
此外，市場對Fed年底升息預期持續升溫。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預估12月升息1碼的機率達95.7%，升息2碼機率為4.3%，顯示貨幣政策緊縮壓力尚未解除。
CMS Prime營運長Terri-Leigh Bennett指出，近期AI概念股遭到拋售，也使黃金面臨額外變現壓力，投資人急需籌措現金時，可能優先出售黃金部位。短線而言，金價跌破3,800美元後，市場將觀察能否迅速收復該關卡；若美元與美債殖利率持續攀升，黃金恐面臨進一步下探壓力。
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