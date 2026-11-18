市場關注彰銀、國票金整併可能性，國票金董事長張兆順今天於立法院答詢時說，目前正在評估中，希望明年年中有個結果。彰銀董事長胡光華也表示，若評估有結果也朝明年中進行。

立法院財政委員會今天審查明年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分，邀請財政部長莊翠雲及公股金融事業主管列席。

彰銀及國票金今年8月均已授權董事長成立專案小組，啟動投資或整併的前期評估，市場關切彰銀、國票金是否有「公公併」可能性。民進黨立委李坤城今天質詢時，邀請張兆順及胡光華同台備詢。

面對李坤城關注目前彰銀及國票金的評估進度，張兆順說，目前有對象、正在評估；至於評估對象有幾個，他說，「我們有接觸了幾個，但是目前是有1家比較可能的在繼續談」。李坤城追問評估對象是否就站在張兆順旁邊？張兆順笑說，「站在我旁邊有很多人」。

胡光華則表示，彰銀目前也在評估當中，目標對象當然也是1家，未來若有進一步結果，將會根據法規公告，尚未有確定時程。張兆順補充，國票金有自己的進度，但是客觀環境有時不見得那麼配合，希望明年年中有個結果。

胡光華說，評估完會看進一步的情況，當然若有結果，也是朝明年中看能否有結果。