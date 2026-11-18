民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能獲台企銀創投公司投資，遭質疑台企銀投資後獲利衰退為何不撤資。台企銀董事長李嘉祥今天說，因為經營環境變化，公司遇到技術研發困難，之後狀況改善，去年開始獲利。

立法院財政委員會邀請財政部長莊翠雲、金管會、法務部廉政署、審計部就「台企銀創投公司投資曠世智能公司事前評估過程至投資後效益及管理之爭議與適法性」進行專題報告，並備質詢。

財政部書面報告指出，台企銀創投依所訂「利害關係人投資作業要點」等評估，曠世智能非屬台企銀創投的利害關係人，亦不適用公職人員利益衝突迴避法。

不過，國民黨立委賴士葆、林德福認為，倘若投資不適用利益衝突迴避，便是鼓勵官員上下其手，讓國發基金投資其家人。

法務部廉政署副署長林炤宏說明，法律必須有明確規定，投資確實沒有在利衝法第14條規範內。審計部副審計長林汝玲說，此案的確沒有適用利衝法，但審計部認為這有疑義，必須由主管機關作成解釋，亦已發函予法務部。

賴士葆追問，台企銀創投111年參與曠世智能Pre-A輪現金增資後，公司獲利衰退，為何不撤資。李嘉祥表示，經內部專業評估，因為經營大環境變化，公司內部遇到一些技術研發困難，主要是有骨幹人力離職，不過後來經營狀況慢慢改善，去年便開始獲利，且台企銀亦積極追蹤營運狀況。

財政部書面報告指出，曠世智能投資後營運未如預期，研發支出擴大致營運虧損，且受理財平台市場競爭加劇影響，112年至去年營收逐年減少逾10%。截至今年9月底，台企銀創投總投資市值約新台幣18億元，自結盈餘2.33億元，投資曠世智能金額2080萬元，占台企銀創投總投資市值約1.15%。

至於賴士葆質疑財政部未給審計部完整資料，莊翠雲說，財政部提供資料沒有蓋牌、也沒有隱匿，是根據審計部要求的項目給資料，倘若有不足可以補充；台企銀創投投資決策屬於公司治理事項，財政部不會指示。

此外，賴士葆提出，外傳前行政院長蘇貞昌夫婦曾贈與蘇巧純400萬元，是否有支付利息或繳納贈與稅。莊翠雲表示，法律之前人人平等，相關事實必須查證，國稅局可於2週內查明。