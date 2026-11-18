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彰銀、國票金整併有譜？兩位董座齊喊：希望明年中有結果
公股銀行整併啟動，市場關注彰銀（2801）、國票金（2889）「公公併」是否有眉目。國票金董事長張兆順、彰銀董事長胡光華18日出席立法院財委會備詢時皆表示，目前有對象正在評估，希望明年中會有結果。
國票金董事會先前已授權董事長張兆順尋找、評估併購對象；彰銀也宣布成立專案小組並公開遴選財務顧問，進行整併或策略聯盟前期評估，市場解讀彰銀與國票金的「公公併」宣告啟動。
針對目前進度，張兆順表示，目前有對象正在評估，「我們有接觸了幾個，但是目前有一家比較可能，正在繼續談。」胡光華則說，目前也是一家，但還在評估當中，強調未來若有進一步，將會根據法規做重大訊息公告，但目前還在評估當中。
至於時間表，張兆順則說，國票金有國票金的進度，但客觀環境有時不見得可以配合，希望明年年中會有結果；胡光華也說，將看評估完的情況，若有機會也是朝著明年年中看待。
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