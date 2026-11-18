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台股失守4萬點關卡 新台幣早盤再度重貶逾1角
國際美元指數周二一度升至103.78，創去年4月初以來新高，目前仍站在103關卡之上，維持續強格局，台股18日早盤由紅翻黑，盤中一度重挫逾800點、跌破4萬關卡，新台幣則以32.83元、升值2分開盤後隨即走貶，早盤一度貶至32.983元，重貶超過1.33角。
匯銀人士認為，究竟外資何時才會調節告一段落，牽動台幣後續走向，若外資匯出力道尚未縮手，新台幣匯價後續在盤中還是會持續試探33元價位，屆時就看出口商進場拋匯的力道。
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