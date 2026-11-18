金管會近期罕見大動作，從10月底至11月初陸續約談37家國銀總經理，要求強化資金調度與放款能力，避免中小企業及首購、自住等合理融資需求遭排擠。房市趨勢專家李同榮示警，銀行資金供需失衡問題浮現，2027年房市將面臨銀行資金緊縮、AI資本支出可能放緩，以及央行利率與信用政策不確定性等三大逆風，復甦力道恐受考驗。

李同榮指出，金管會急著找銀行「喝咖啡」，背後反映的不是銀行有沒有錢，而是有沒有足夠能力把錢貸出去。儘管銀行流動性覆蓋率（LCR）平均約120%，高於法定最低標準100%，尚未出現全面性流動性危機，但AI供應鏈擴廠帶動龐大融資需求，加上資本適足率、授信風險管理等壓力，已使部分銀行放款能力受限。

李同榮分析，「銀行不是全面缺錢，而是資金分配失衡；房市不是完全沒有需求，而是有需求的人不一定貸得到款。」尤其房貸屬於長期資金配置，銀行可能優先選擇其他融資業務，使房貸市場持續承壓。

展望2027年房市，李同榮提出三大逆風。首先是銀行資金吃緊，房貸供給可能持續受限。在不動產授信集中度受監理關注、AI產業資金需求擴張下，房貸市場恐面臨利率居高不下、審核趨嚴、核貸成數不足及撥款時間延長等壓力，甚至有市場人士擔憂，2027年房貸利率可能上看2.5%至3%，但仍屬風險情境。

李同榮強調，房市復甦首要條件是交易量回升，而交易量必須有穩定金融支持。「房市不怕買方觀望，最怕買方有意願、有能力，卻貸不到款！」若放款持續受限，恐形成有買氣、無成交的困境。

第二大逆風是AI資本支出可能放緩，衝擊股市財富效應。李同榮指出，近年台灣經濟及股市受惠AI、半導體產業快速成長，但若國際科技巨頭放緩資本支出增速，可能影響供應鏈獲利預期，增加股市修正壓力。

他分析，若股市只是正常震盪，反而有利部分獲利資金轉向房地產；但若AI投資降溫引發股市大幅修正，財富縮水及信心下降，也可能削弱高資產族群購屋能力。

第三大逆風則是央行利率與信用政策變數。李同榮認為，12月央行理監事會議將是觀察明年房市的重要關卡，若通膨等因素促使央行升息，將進一步提高購屋資金成本；即使利率不變，若信用管制未適度調整，房貸供給仍可能受限。「利率決定資金成本，信用管制決定資金能否到位；對房市而言，貸得到款，有時比利率高低更重要。」

不過，李同榮認為，房市仍有兩大政策轉機值得期待，包括全面鬆綁第二戶貸款限制，以及重新檢討高價住宅認定標準。

他指出，若央行進一步放寬第二戶貸款限制，有助改善換屋市場資金流動，帶動既有住宅交易；另一方面，現行高價住宅門檻已難完全反映房價上漲及區域差異，部分都會區自住住宅也受到較嚴格限制，建議依區域房價、住宅用途及市場實況合理調整，避免正常換屋需求受阻。

李同榮預測，2027年上半年房市交易量有望逐步增加、房價止跌，下半年交易量持續回升，房價逐漸轉穩。不過，市場將呈現K型分化，資金充裕、產業支撐強及地段優越區域可望率先回穩，供給過剩、投資需求偏高區域仍面臨修正壓力。

李同榮強調，2027年房市能否從量增價穩走向價量同步回溫，關鍵仍在金融供給與政策調整。「基本面決定趨勢，資金面決定力道，政策面決定速度。」