金管會近期罕見大動作，從10月底至11月初，陸續約談37家國銀總經理，要求銀行強化資金調度與資本結構，擴大放款能力，避免中小企業及首購、自住等合理融資需求遭到排擠。

房市趨勢專家李同榮表示，這項約談凸顯銀行資金供需失衡的結構性問題。2027年房市雖有復甦契機，但仍面臨銀行資金緊縮、AI資本支出可能放緩，股市財富效應減弱，以及央行第4季可能升息等三大逆風。

不過，市場也不必過度悲觀，若年底央行全面鬆綁第二戶貸款限制，並重新檢討高價住宅認定標準，兩大政策就有望減輕房市資金壓力，讓2027年房市逐步走向緩步復甦的方向。

李同榮表示，金管會急著找銀行「喝咖啡」，主要是AI產業擴廠資金需求龐大，銀行資金調度與資本限制逐漸浮現，房貸市場也可能受到排擠。這次金管會約談銀行，最值得關注的不是銀行有沒有錢，而是銀行有沒有足夠能力把錢貸出去。

他表示，根據報導，銀行流動性覆蓋率（LCR）平均約120%，仍高於法定最低標準100%，顯示整體銀行體系尚未出現全面性流動性危機。然而，AI供應鏈擴廠帶動大額企業融資需求，銀行同時面臨資金配置成本、資本適足及授信風險管理等壓力，造成部分銀行放款能力受限。

李同榮分析，銀行不是全面缺錢，而是資金分配失衡；房市不是完全沒有需求，而是有需求的人不一定貸得到款。尤其房貸屬於長期資金配置，銀行在授信集中度、資本成本及風險控管考量下，可能優先選擇其他融資業務，使房貸市場持續承壓。

李同榮表示，房市雖面臨三大逆風考驗，但政策面仍有兩項值得期待的鬆綁政策：第一是第二戶貸款限制有望進一步放寬：若央行未來能針對合理換屋、自住需求進一步檢討第二戶貸款限制全面性鬆綁，將有助於改善換屋市場資金流動，減少因貸款不足造成的交易停滯。

尤其換屋市場往往具有一買一賣的連動效果，第二戶全面鬆綁不僅能增加換屋需求，也能帶動既有住宅流通。

第二是重新檢討高價住宅認定標準：現行高價住宅認定門檻，已難以完全反映近年房價上漲及區域價格差異。部分位於都會核心區、具有實際自住需求的住宅，可能因總價達到高價住宅標準，而受到較嚴格的貸款限制。

李同榮表示，2026年下半年房市交易量已出現逐步回溫跡象，但價格仍處於緩跌整理階段。

展望2027年，雖然銀行資金、AI投資及央行政策三大逆風變數可能干擾市場，但只要台灣經濟基本面維持穩健、銀行放款供給能力逐漸改善，加上信用政策適度調整，房市仍有機會在2027年上半年交易量逐步增加，房價止跌；2027年下半年：交易量持續回升，房價逐漸轉穩回溫。

李同榮總結，金管會急約銀行喝咖啡，反映金融主管機關已注意到資金配置與放款能力問題。這不代表銀行體系出現全面資金危機，卻提醒市場，未來房市復甦不能只看購屋需求，更要看金融供給能否配合。