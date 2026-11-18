安聯投信副總裁莊凱倫表示，在AI與數位金融加速融合下，穩定幣與資產代幣化有望成為下一階段數位金融兩大成長主軸。隨著監管制度與市場規範逐步完善，也有助降低機構參與門檻，吸引更多法人投入，推動數位資產市場持續擴張。

經濟日報將於12月10日舉辦「經濟投資展望論壇-馭勢2027」，莊凱倫將以「Next AI : AI代理人新賽局搶攻下一波成長商機」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、安聯投信、國泰投信、中保科技集團協辦。

隨AI代理人漸趨成熟，市場對即時、低成本且可程式化支付與結算工具的需求同步提升；另一方面，傳統金融資產加速上鏈，也有望提升交易、流通與結算效率。

莊凱倫表示，穩定幣正從加密資產交易工具，逐步延伸至支付與金融結算。截至2025年10月的過去12個月，全球穩定幣未調整交易量達46兆美元，剔除部分非經濟性活動後仍約9兆美元。若以未調整交易量比較，約為Visa同期交易量2.9倍，並相當於美國ACH系統交易量一半以上，反映穩定幣應用正逐步朝跨境支付、資金移轉及金融結算等領域延伸。

莊凱倫指出，相較傳統支付體系，穩定幣具備成本較低、轉帳快速、跨境流通及全天候交易結算等特性。尤其隨AI代理人普及，以及機器對機器高頻微支付需求增加，可程式化的穩定幣，有望成為「代理式商務」重要金融基礎設施。

目前穩定幣市值約3,040億美元，市場預估2030年有望達3兆美元；麥肯錫並預測，2030年AI代理人可能處理3兆至5兆美元交易。

支付之外，資產代幣化則有望重塑資產交易與流通方式。透過將股票、債券、基金及不動產等現實世界資產導入區塊鏈，可望提升交易與結算效率、降低參與門檻並提高資本效率。據Ripple與BCG預估，全球資產代幣化市場規模可能由2025年約6,000億美元，成長至2033年接近19兆至20兆美元。

莊凱倫表示，數位資產投資機會正從單一加密貨幣價格表現，延伸至背後的金融基礎建設與商業應用。投資人下階段可關注掌握支付、交易、託管、代幣化及區塊鏈基礎建設的企業，能否將產業趨勢轉化為實際營收與獲利成長，掌握數位金融生態系擴張帶來的長期機會。