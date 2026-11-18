國泰世華銀行持續深化越南市場布局，胡志明市分行（CUBHCM）與越南指標性零售企業「移動世界集團」（Mobile World Investment Corporation, MWG）簽署永續連結貸款（Sustainability-Linked Loan, SLL）。此次融資將貸款條件與企業永續績效目標連結，透過金融機制支持移動世界落實永續發展，亦展現國泰世華持續深耕越南市場、拓展永續金融服務的成果。

此次永續連結貸款將企業永續與融資條件連結，透過「達成永續目標，即可適用較低利率」之機制，鼓勵移動世界持續推動減碳、減塑，並將永續理念從企業自身營運進一步延伸至供應鏈，降低營運對環境的影響，推動ESG理念融入日常經營與長期發展策略。

國泰世華銀行胡志明市分行行長林耿揚表示：「隨著越南企業日益重視永續成長，金融機構在協助企業將永續願景轉化為具體行動的過程中扮演著重要角色。此次與移動世界合作，國泰世華結合永續金融專業與在地市場經驗，提供符合企業發展需求的金融解決方案。未來將持續深化雙方合作，陪伴企業兼顧營運成長與永續轉型，創造長期價值。」

國泰世華胡志明市分行持續拓展越南永續金融服務，提供企業客戶綠色貸款、永續連結貸款等客製化融資方案，承作項目涵蓋屋頂型太陽能、風力發電、綠建築及水處理設施等領域；並向非銀行金融機構提供社會責任貸款，協助金融服務相對不足的族群取得所需融資。

憑藉永續金融承作成果，胡志明市分行於2026年榮獲《財資》(The Asset)「Triple A永續金融獎」的「越南最佳ESG貸款獎」，也曾拿下「Triple A 永續公共建設獎」的「年度水務收購融資交易獎」及「年度再生能源交易獎—廢棄物能源化」，展現分行推動永續金融的專業實力。

國泰世華銀行協理劉名軒表示：「永續金融是國泰世華支持亞洲企業客戶發展的重要一環。透過結合區域金融網絡與永續金融專業，國泰世華持續拓展多元融資服務，協助企業將永續理念融入長期發展策略。此次與移動世界合作，不僅深化本行在越南的業務，也展現國泰世華以金融力量支持亞洲企業推動永續轉型的承諾。」